شكرا لقرائتكم أوكا يفسخ تعاقده مع طنطا ويوقع لـ اف سي مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام احمد سعيد اوكا مدافع طنطا السابق بفسخ تعاقده مع أبناء السيد البدوى والتوقيع اليوم لنادى أف سى مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز .

ويرجع السبب الرئيسى لرحيل أوكا عن طنطا هو اشتراطه المشاركة أساسيا مع الفريق طوال الموسم وهو ما رفضه أيمن المزين المدير الفنى للفريق الذى أكد له أن المشاركة ستكون بالجهد والعرق وليس بالأسماء ، وهو ما رفضه اللاعب الذى قام بالإجتماع بعلاء عكاشه مدير الكرة وطلب فسخ عقده بالتراضى وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة .

كان مسئولو طنطا قد تعاقدوا مع كل من على فرج قادم من بتروجت ومحمد فتحى قادم من سموحة وباسم عبد العزيز قادما من النجوم وإيهاب سمير قادما من المقاولون العرب وأحمد فهمى قادما من غزل المحلة وأحمد الشناوى قادما من حرس الحدود ومحمود كابونجا قادما من الإنتاج الحربي ووليد عادل قادما من مصر المقاصة وأحمد الألفى قادما من الإتحاد السكندري ومحمد ماجد أونش قادما من الفيصلي الأردني وإسلام فؤاد قادما من المقاولون العرب وهشام شعبان قادما من الأهلي وتاديو لوانجا لاعب وسط منتخب أوغندا وجون افيرا مهاجم منتخب كينيا وماريو بيرنارد جناح منتخب الجابون وضيوف مهاجم منتخب السنغال الأوليمبي .