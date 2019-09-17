مصدر بالاسماعيلي يكشف سبب فشل صفقة انتقال حسين السيد لصفوف الدراويش...

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واضاف المصدر أن مسئولي الاسماعيلي وجهوا الشكر لإدارة الأهلي لموافقتها علي اتمام الصفقة دون أي تعنت بعيدا عن موقف مارسيلو الذي أثار غضب مسئولي الدراويش بسبب رفضه كل المحاولات التي بذلت من أجل تخفيض مطالبه المادية وطريقة تسديدها
الإسماعيلى يعانى أزمة فى مركز الظهير الأيسر، ظهرت خلال مباراة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك بعد رحيل طارق طه، لنادى بيراميدز وإعارة علاء عبد العظيم لنادى الأولمبى، أحد أندية القسم الثانى.
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