شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. ميتشو يحفز لاعبى الزمالك فى جلسة خاصة قبل التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعية، مساء اليوم، فى اطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 ألاف مشجع.

وطالب ميتشو لاعبيه خلال الجلسة، بضرورة غلق صفحة الخسارة من جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والاستعداد بجدية للسوبر المصري.

وشدد الخواجة الصربى على اللاعبين، ضرورة التركيز فى التدريبات والعمل على علاج الأخطاء التى وقعوا فيها أمام بطل السنغال، لتحقيق الفوز على المارد الأحمر والتتويج بلقب السوبر، خاصة بعد أن حصد الأبيض لقب كأس مصر منذ أيام قليلة على حساب بيراميدز.