شكرا لقرائتكم النصر: عضو "فئة ذهبية" حاول شق الصف باتهامات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء، بيانا صحافيا أدان فيه أحد أعضاء الفئة الذهبية في النادي، وذلك بسبب تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قام خلالها برمي اتهامات وصفها النادي بالخطيرة.

وقال النصر في البيان الصحافي: تغليبا للمصلحة العامة واحتراما لشخصه، تحفظت إدارة نادي النصر على ما نشر من قرارات قانونية، بحق العضو الذهبي سعد بن ثابت بن مغني، وذلك جراء تدخله بأعمال الإدارة قبل وأثناء انعقاد لقاء مجلس الجمهور يوم السبت في الصالة المغطاة داخل نادي النصر.

وأضاف: قام العضو الذهبية من خلاله حسابه في "تويتر" برمي الاتهامات الخطيرة على الإدارة، ومحاولة شق الصف مما يعد بادرة خطيرة، وكذبا صريحا لا أساس له من الصحة.

وأوضح النادي بأن الإدارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوق النادي، مؤكدا على أن الإدارة ستتعامل بحزم مع أي تجاوز على أعمالها.