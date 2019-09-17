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أخضر الناشئين يلاقي سوريا في التصفيات الآسيوية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي للناشئين، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 سنة، يوم الأربعاء، عندما يلاقي نظيره السوري على مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الرابعة التي تستضيفها الخبر، إلى جانب منتخبات عمان وسوريا وباكستان.

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وأعلن المدرب عبدالوهاب الحربي مساء يوم الثلاثاء عن قائمة الفريق التي ضمت 23 لاعبا للمشاركة في التصفيات القارية.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، يوم الثلاثاء: عملنا على تجهيز هذا الجيل بهدف التأهل إلى كأس آسيا 2020، وتقديم مستويات مميزة كذلك.

وأضاف الحربي: مجموعة الأخضر في التصفيات من أقوى المجموعات، لأن جميع المنتخبات متقاربة المستوى، وتأهل أي منتخب منها لن يكون سهلا، ولكن نمتلك مجموعة لاعبين مميزين، ونأمل أن يظهروا بأفضل صورة.

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