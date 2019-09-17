شكرا لقرائتكم فالنسيا يعود بفوز ثمين من معقل تشيلسي.. وأياكس يقسو على ليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزا صعبا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أياكس الهولندي على ليل الفرنسي 3 - صفر.
ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريغو مورينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.
وأهدر روس باركلي لاعب تشيلسي ركلة جزاء في الدقيقة 8. وحصد فالنسيا أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم وظل تشيلسي بلا نقاط.
وفي المباراة الثانية، استهل فريق أياكس الهولندي حملته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه ليل الفرنسي 3 - صفر
وسجل أهداف أياكس كوينس بروميس في الدقيقة 18 وإدسون ألفاريز في الدقيقة 50 ونيكولاس تاغليافيكو في الدقيقة 62. وحصد أياكس أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وظل فريق ليل بلا نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يعود بفوز ثمين من معقل تشيلسي.. وأياكس يقسو على ليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.