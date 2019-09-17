الأهلي يبيع أحمد حمدي إلى نادي الجونة

الموجز

أنهى نادي الجونة صفقة شراء أحمد حمدي صانع ألعاب النادي الأهلي مقابل 8 ملايين جنيه.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن أحمد حمدي فضل الانتقال إلى نادي الجونة بالرغم من محاولات نادي بيراميدز في تكثيف مفاوضاته مع اللاعب لشراءه خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها بالنادي الأهلي قوله إن نادي الجونة نجح في إنهاء صفقة شراء أحمد حمدي، مضيفاً أنه سيتم قيد اللاعب الشاب كريم نيدفيد في القائمة على حسابه.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيمنح نادي الجونة الاستغناء الخاص بأحمد حمدى تمهيدًا لقيده فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد.