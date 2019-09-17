صلاح الأخطر.. التعادل يحسم الشوط الأول من معركة ليفربول ونابولي

كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة نابولي وليفربول، بالتعادل السلبي، بدون أهداف، في المباراة التي تجمعهما، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب الفريقين، وأهدر الفريقان العديد من الفرص السهلة.

وظهر النجم المصري محمد صلاح بشكل جيد، وكان الأخطر والأنشط في صفوف ليفربول.