الهلال يتخطى الاتحاد ويفرض موقعة مع السد في نصف النهائي









اسماء السيد - قلب الهلال السعودي تأخره بهدف أمام ضيفه ومواطنه الاتحاد إلى فوز 3-1، الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، ليفرض موقعة مع السد القطري ويحجز ثالث بطاقات نصف النهائي بعد عودته بتعادل سلبي ذهابا.

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض وأمام 22916 متفرجا، افتتح الاتحاد التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي (10)، ورد الهلال بثلاثية البيروفي اندريه كاريّو (44) وسالم الدوسري (48) والايطالي سيباستيان جوفينكو (78). وكانت مباراة الذهاب التي جرت في جدة انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل الهلال 3-1 بمجموع المباراتين.

وهذا التأهل الخامس للهلال الى نصف النهائي منذ تغيير نظام البطولة في 2003، بعد أعوام 2010 و2014 و2015 و2017.

ويلتقي الهلال في نصف نهائي منطقة غرب آسيا السد القطري بطل 1989 و2011 والفائز على النصر السعودي في ربع النهائي (1-2 و3-1).

وفي منطقة الشرق، يلتقي اوراوا ريد دايموندز الياباني مع الفائز بين غوانغجو ايفرغراندي الصيني وكاشيما أنتلرز الياباني (صفر-صفر ذهابا).

وهذه المرة الثالثة يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في أيار/مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان الهلال تخطى فريقا آخر من مدينة جدة هو الأهلي برغم خسارته إيابا أمامه صفر-1 في الرياض وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهابا في عقر داره.

وتوج الهلال بطلا للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000 عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علما بانه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر امام وسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014، وأوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويتصدر الهلال راهنا ترتيب الدوري السعودي بفارق الاهداف عن النصر بعد 3 مراحل على انطلاقه، فيما حصد الاتحاد فوزا وخسارة من مباراتين، علما بان الهلال توج باللقب 15 مرة (رقم قياسي) مقابل 8 مرات للاتحاد.

Advertisements

- هدف اتحادي مفاجىء -

وجاء الشوط الاول جميلا مع أفضلية هلالية لكن مع تسرع أمام المرمى، فيما نجح الاتحاد بتسجيل هدف السبق عبر مدافعه زياد الصحفي بعد ركنية وخطأ هلالي بالتشتيت أمام مرمى الحارس عبدالله المعيوف (10).

وكاد الاتحاد يعزز تقدمه بهدف ثان ولكن كرة الصحفي علت العارضة (18). وتهيأت فرصة للهلال لمعادلة النتيجة ولكن سلمان الفرج أهدر الكرة بعيداً عن المرمى (25).

وأنقذ الحارس فواز القرني مرمى الاتحاد من هدف محقق عندما طار لكرة كاريو وحولها بأطراف أصابعه لركنية (30).

وواصل القرني تألقه وتصدى لكرة سالم الدوسري قبل أن يشتتها الدفاع (34)، قبل أن يتصدى لكرة أخرى من الدوسري ويبعدها بقدمه لركنية (37).

ونتيجة السيطرة الميدانية، عادل الهلال عبر كاريو من زاوية ضيقة حاول الحارس فواز القرني صدها، لكنها ارتدت من قدمه اليمنى الى جسمه ثم الشباك (44).

وفي الشوط الثاني، منح الدولي سالم الدوسري الهلال التقدم للمرة الاولى برأسية محكمة من حدود المنطقة الصغرى اثر تمريرة من كاريو (48).

وكاد المهاجم البرازيلي رومارينيو يعادل للاتحاد من تسديدة قوية من داخل المنطقة لكنها ارتدت من القائم الايسر (61).

حسم جوفينكو بعدها المواجهة بيسارية قوية ارضية من داخل المنطقة عجز مجددا القرني عن ابعادها (78). وكان الهلال قريبا من تسجيل الهدف الرابع لكن صاروخية محمد البريك ارتدت من العارضة (81).

ملخص المباراة: