المعلق الرياضي مدحت شلبي يغادر نايل سبورت

صرحت مصادر من داخل قناة نايل سبورت الرياضية، على أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، قد انتهت علاقته بالعمل لدى قناة نايل سبورت، بعد أن انتهى تعاقده مع إدارة القناة بنهاية موسم بطولة كأس مصر الكروي، كما قد أضافت المصادر بأن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، من المحتمل أن يكون قريب من الانضمام لقناة تايم سبورت ولكن بعض الأمور لم تحسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

والجدير بالذكر بأن المعلق الرياضي مدحت شلبي، كان قد انضم لقناة نايل سبورت خلال الموسم الماضي، فقد كان يقدمه البرنامج اليومي الشهير باسم مساء الأنوار، إلى جانب مشاركته في تقديم الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري ومباريات مسابقة بطولة كأس مصر.