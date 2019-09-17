مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا بث مباشر live HD صورة واضحة بدون تقطيع دوري أبطال أوروبا| الشوط الثاني...

الآن مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند الألماني، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والتي يحل فيها برشلونة ضيفاً على بورسيا في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويدخل الفريقان المباراة وهما في المجموعة السادسة مع كلا من انتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.

تشهد مباراة اليوم عودة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصالة بقدمه اليمنى والتي تعرض لها في أغسطس الماضي، والتي تسببت في ابعاده عن دعم فريقه في جولات الليجا، هذا ويذكر أن برشلونة كان قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية عقب الخسارة من ليفربول في الدور نصف النهائي

لقاء برشلونة وبروسيا اليوم، هو اللقاء الثالث بينهما بعد مواجهتي كأس السوبر الأوروبية 1997-1998، فاز برشلونة في مباراة الذهاب 2 – صفر على أرضه، بينما تعادل في مباراة الإياب بألمانيا 1-1.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وقد أجبرت الإصالة خوردي ألبا على الخروج ودخول سيرجي روبيرتو بدلاً منه، وقد شهدت الدقيقة 39 من زمن المباراة هجمة مرتدة سريعة من باكو ألكاسير وريوس إلى خارج المرمى بيد سانشو، بينما نجح هومليس دفاع دورتموند في تأمين مرماة بشكل ملفت.