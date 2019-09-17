الآن: نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في أولى جولات دوري الأبطال وفوز مثير للفريق الايطالي

يستقبل فريق نابولي الايطالي اليوم فريق ليفربول في مهمة شاقة على الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تلك البطولة التي فاز بلقبها للموسم الماضي فريق ليفربول في نهائي انجليزي خالص، شهدت هذه النسخة مباراة بين فريقي اليوم كادت أن تغير حسابات البطولة حينما فاز الريدز بصعوبة وصعدوا على حساب نابولي.

ويأمل جمهور الريدز في قدرة الثلاثي الهجومي الذي يبدأ أساسيا صلاح ماني فيرمينو في تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المجموعة لاسيما صلاح الذي له حظ أعلى على الأندية الايطالية ونجح في ذلك على الموسمين الماضيين بنابولي وروما الذي أمطر مرماهم بأهداف حاسمة.

مباراة ليفربول ونابولي

ولم تنسى جماهير الريدز أوجماهير النادي الإيطالي تلك المباراة التي كان بطليها محمد صلاح الحاضر في لقاء الليلة والغائب نجم السيليساو وحارس المرمى أليسون بيكر، فهل سيدخل فريق نابولي اليوم المباراة بدافع “الثأر” من تلك الهزيمة التي ذهبت به إلى الدوري الأوروبي ويحرج بطل أوروبا الذي لم يُهزم منذ فترة.

مباراة ليفربول ونابولي

وعن مدرب الفريق المستضيف “كارلو أنشلوتي” فقد تحدث عبر حسابه الشخصي موضحا هدف فريقه في الظهور الأول لهم أوروبيا هذا الموسم مؤكدا أن فريقه سيحاول أن يكون قادرا على المنافسة والمجابهة وحسم التأهل من المجموعات والوصول للأدوار القادمة فهذا هو هدف الفريق قبل بداية اللقاء فهل يحقق ذلك اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي

وينتظر الجميع ماذا سيقدم ليفربول اليوم بقيادة كلوب الذي رفض وصف فريقه بأنه الأفضل حاليا لوجود مان سيتي معهم وهى تصريحات اعتاد عليها الجميع بين جوارديولا وكلوب مؤخرا