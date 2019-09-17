تابع هنا الآن NOW نتيجة مباراة برشلونة ودورتموند لحظة بلحظة Barcelona vs Dortmond UEFA Champions...

برشلونة وروسيا دورتموند، البرسا ضد بروسيا Barcelona vs B.Dortomond يلتقي اليوم برشلونة الأسباني مع مضيفه بروسيا دورتموند في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020 UEFA Champions league، ويبدأ برشلونة مشواره الأوروبي بقيادة النجم الأول ليونيل ميسي، والجوهرة الجديدة إنسوفاتي الذي قدم أداءً مبهراً في المباريات التي خاضها مع برشلونة.

برشلونة وبروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا

مباراة تجمع بين البرسا ودورتموند في مُستهل دوري المجموعات بالأبطال، والآمال تتجدد في بطولة قارية جديدة تُضاف إلى سجل برشلونة أمام خصم عنيد بذكريات البطولة الماضية وسط وعود ميسي لجماهير كتالونيا ببطولة جديدة.

موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أيدونا بارك بألمانيا على قنوات بي إن سبورتس الرياضية Bein Sports 3 hd بتعليق المتألق حفيظ دراجي في مباراة قوية بين برشلونة وبروسيا دورتموند على ملعب الأخير في تحد جديد للمدرب فالفيردي.

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تشكيلة برشلونة الرسمية اليوم أمام دورتموند

جاءت التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام دورتموند كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجين.

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليت – ألبا.

الوسط: بوسكيتس – دي يونج – أرثور.

الهجوم: جريزمان – إنسو فاتي – سواريز

نتيجة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند لحظة بلحظة

نقدم لكم متابعة نتيجة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في بداية دوري أبطال أوروبا 2020 لحظة بلحظة في تحدٍ كبير للفريق الإسباني من أجل فرض سيطرته على صدارة المجموعة أمام بروسيا دورتموند.