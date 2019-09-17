الآن نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوربا.. متابعة لحظية لـ نتيجة مباراة الليفر...

انطلاقة مشتعلة بالحماس بدوري أبطال أوربا، حيث تلتف الأنظار من جميع دول العالم إلى ملعب سان باولي في قمة الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة نارية تجمع بين نابولي الإيطالي وليفربول الانجليزي اليوم، ويترقب الجميع نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم، وذلك بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح المحارف ضمن صفوف الريدز، وتعتبر مباراة الريدز اليوم من المباريات الهامة في مسيرته لدوري أبطال أوربا بعد أن توج به خلال الأيام الماضية، ونقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية متابعة لحظية لنتيجة مباراة ليفربول اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم:

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب سان باولي معقل نابولي مضيف الريدز، ومن المقرر أن تذاع المباراة في مستهل مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عبر قناة بي إن سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوربا.

تشكيل ليفربول أمام نابولي اليوم:

من المقرر أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي مبارة اليوم أمام نابولي في أولى رحلاته الأوربية بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: فان دايك ــ جويل ماتيب ـــ أرنولد ـــ روبرتسون خط الوسط: ميلنر ــ فابينيو ــ هندرسون خط الهجوم: فيرمينو ـــ ساديو ماني ــــ محمد صلاح.

تشكيل نابولي أمام ليفربول:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، روي.

خط الوسط: كاييخون، فابيان رويز، إلماس، زيلينسكي.

خط الهجوم: لوزانو، ميرتينيز.

نتيجة ليفربول الآن:

تعتبر مباراة ليفربول اليوم من المباريات الهامة في مشوار ليفربول ليكمل فرحة الجماهير حول العالم بانتزاع بطاقة التأهل مبكراً، بعد تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي في أول 5 أسابيع من عمر المسابقة.

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انطلقت صافرة البداية في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة،وانطلاقات نارية منذ أن أطلق حكم المباراة إشارة البداية، ومحاولات مستمرة من قبل لاعبي الفريقين في القمة الأوربية بين ليفربول ونابولي في أولى محطات مشواره الأوربي .

انطلاقة ممتازة من الفرعون المصري محمد صلاح لكن الدفاع حال دون تقدمه نحو الشباك .

كاد فريق نابولي الإيطالي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول لكن التسلل حالة دون احتسابة بعد اهتزاز شباك الليفر

تصدى حارس مرمى الليفر أدريان لتصويبة ثنائية بمنتهى البراعة، لكن الكرة تصل إلى مهاجم نابولي الذي يضع الكرة في الشباك لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 22 من عمر المباراة محمد صلاح يمر من دفاع نابولي بشكل رائع ويشكل خطورة كبيرة على المرمى لكن الدفاع شتت الكرة لتصل إلى هندرسون الذي يسدد تصويبة بعيدة المدى تعلو مرمى نابولي.

انتهىت أحداث الشوط الأول من مباراة نابولي وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريق، وشهد الشوط الأول من المباراة فرصاً ضائعة من الفريقين خاصة الفريق الإيطالي، الذي أهدر العديد من الفرص التي أتيحت له.

الدقيقة 49: حارس الريدز يخرج كرة من على خط المرمى بيده اليمنى بعد تسديدة خطيرة من درايس ميرتينز.

الدقيقة 53: السنغالي ساديو ماني ينطلق بكرة خطيرة من وسط الملعب ليصل إلى مرمى نابولي قبل أن يقرر تمرير الكرة إلى صلاح الذي يجد نفسه بعيدًا عن المرمى لتنتهي الهجمة.

الدقيقة 65: الفرعون محمد صلاح يستغل خطأ من مانولاس ليجد نفسه في مواجهة المرمى ويسدد كرة رائعة لكن حارس أصحاب الأرض يتصدى!

الدقيقة 74: تبادل رائع للكرات بين فيرمينو وماني لتصل الكرة إلى أسد التيرانجا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن الحارس يتصدى

هدف نابولي في ليفربول:

تمكن درايس ميرتينز في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول في الدقيقة 82 من عمر المباراة وذلك من خلال ركلة الجزاء لتسكن الشباك وتعلن التقدم لأحاب الأرض.

الهدف الثاني لنابولي:

الهدف الثاني جاء عن طريق يورنتي في الدقيقة 92 بعدما استغل الخطأ الدفاعي للاعبي ليفربول، حيث قام روبرتسون بتمريرة خاطئة داخل منطقة الجزاء لينقض عليها يورنتي ويسدد داخل المرمى.