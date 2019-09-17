مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي أونلاين الآن صورة كاملة واضحة بث مباشر HD liverpool vs napoli دوري...

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر الآن عبر الانترنت صورة واضحة بدون تقطيع دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت الرياض، وفي نفس التوقيت تقام مباراة أخرى في نفس المجموعة بين النمساوي سالزبورج والبلجيكي جينك.

كان ليفربول قد توج في النسخة السابقة من مسابقة دوري أبطال أوروبا باللقب القاري، بعد نجاحه في التفوق في المباراة النهائية على توتنهام بمدريد يونيو الماضي، في الوقت الذي خرج نابولي من دور المجموعات بعد تحقيق المركز الثالث بعد كلا من ليفربول وسان جيرمان.

مباراة اليوم من إدارة تحكيم الماني بقيادة الحكم فيليكس بريش، والمباراة مقامة على أرض ستاد ملعب سان باولو، ومذاعة على شاشة قناة بي ان سبورت اتش دي 1، من تعليق عصام الشوالي، ويحاول ليفربول في مباراة اليوم تأكيد سيادته الأوروبية بقيادة المصري محمد صلاح.