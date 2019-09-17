الريدز يسقط | نتيجة مباراة الليفر الان.. انطلاقة نارية في مباراة ليفربول ونابولي اليوم بدوري الأبطال...

انطلقت أحداث المباراة بين ليفربول الانجليزي ونابولي الإيطالي في مستهل مباريات دوري أبطال أوربا،في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ملعب سان باولي معقل نابولي مضيف الريدز، وتعتبر المباراة الأولى لليفر في مسيرته الأوربية بعد صدارته للدوري الانجليزي الممتاز، ويسعى الليفر لمواصلة انتصاراته، ونقدم لكم متابعينا الكرام نتيجة مباراة الليفر الآن أمام نابولي في دوري الأبطال،حيث أنتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة نابولي وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريق، في المباراة المقامة بينهما على ملعب سان باولو الليلة، ضمن مباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة الليفر الآن:

منذ أن انطلقت أحداث المباراة وشهدت الـ 45 دقيقة الأولى من مباراة ليفربول ونابولي العديد من الفرص والهجمات من قبل لاعبي الفريقين خاصة الفريق الإيطالي، الذي أهدر العديد من الفرص التي أتيحت له.

وسجل نابولي هدف في الدقيقة 7 من عمر المباراة لكن الحكم الألماني احتسبه تسلل وكانت أبرز الفرصة جاءت في الدقيقة 6 سدد لوزانو تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن أدريان تصدى لها وارتدت من يديه ليسدد ميرتنز كرة أخرى قبل أن يتصدى لها مرة اخرى.

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي الآن:

كاد صلاح أن يخطف الهدف الأول لفريقه الذي بدأ المباراة بالتشكيل الذي أعلن عنه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي وكان كالأتي:

حراسة المرمى أدريان خط الدفاع فان دايك ــ جويل ماتيب ـــ أرنولد ـــ روبرتسون خط الوسط ميلنر ــ فابينيو ــ هندرسون خط الهجوم فيرمينو ـــ ساديو ماني ــــ محمد صلاح.

وبعد أن مر محمد صلاح من الدفاع بشكل مهاري وشكل خطورة على مرمى نابولي أفشل الدفاع الفرصة على الفرعون، وقطع الكرة لتصل إلى هندرسون الذي يسدد تصويبة بعيدة المدى تعلو مرمى نابولي.

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نتيجة ماتش ليفربول اليوم

وأنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي، على أمل أن يشهد الشوط الثاني من المباراة اهتزاز الشباك، وهو ما يسعى إليه كلا الفريقين من أجل السيطرة المبكرة على المباراة وضمان التأهل.

الدقيقة 49: حارس الريدز يخرج كرة من على خط المرمى بيده اليمنى بعد تسديدة خطيرة من درايس ميرتينز.

الدقيقة 53: السنغالي ساديو ماني ينطلق بكرة خطيرة من وسط الملعب ليصل إلى مرمى نابولي قبل أن يقرر تمرير الكرة إلى صلاح الذي يجد نفسه بعيدًا عن المرمى لتنتهي الهجمة.

الدقيقة 65: الفرعون محمد صلاح يستغل خطأ من مانولاس ليجد نفسه في مواجهة المرمى ويسدد كرة رائعة لكن حارس أصحاب الأرض يتصدى!

الدقيقة 74: تبادل رائع للكرات بين فيرمينو وماني لتصل الكرة إلى أسد التيرانجا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكن الحارس يتصدى

هدف نابولي في ليفربول: