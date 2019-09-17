اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
صفحة الأهلي تنشر صور جلسة الخطيب مع مؤمن زكريا
نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" صورًا لمؤمن زكريا لاعب الفريق وكذلك الجلسة التى عقدها محمود الخطيب مع اللاعب على هامش مران الفريق اليوم.
عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش المران المسائى الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
غياب أزارو ورمضان وإكرامى عن مران الأهلي الجماعى وعودة ربيعة
غاب شريف إكرامى، ووليد أزارو ورمضان صبحى ثلاثى الأهلى عن مران الفريق الجماعى المقام حاليًا على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى السوبر المحلى ببرج العرب.
وبدأ الأهلى عصر أمس الإثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادمًا من غينيا حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.
الخطيب يجتمع بـ"مؤمن زكريا" فى الأهلى قبل رحلة ألمانيا العلاجية
حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل سفر الأخير إلى ألمانيا لتلقى العلاج.
وعقد الخطيب جلسة خاصة مع مؤمن زكريا مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش على هامش حضور رئيس النادى مران اليوم وهو المران الذى شهد تواجد زكريا، حيث جلس على الدكة كما اعتاد فى بعض التدريبات الماضية التى غاب عنها للإصابة.
الأهلى يستكشف الزمالك بـ450 دقيقة قبل لقاء السوبر
صل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر على خمسة شرائط للزمالك فى بطولتى كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا من أجل استكشاف المنافس، قبل لقاء الجمعة المقبل فى السوبر المحلى ببرج العرب.
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