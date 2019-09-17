شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: نسابق الزمن لاختيار طاقم تحكيم أجنبى للسوبر المصرى والبديل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية أنه يسابق الزمن من أجل جلب طاقم تحكيم أجنبى لإدارة مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى .

وأضاف الغندور فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن ضغط المباريات فى أوروبا وتلاحم اللقاءات ما بين الدوريات ومسابقة دورى الأبطال الأوروبى أدى لوجود صعوبة فى اختيار طاقم تحكيم من الدول الأوروبية .

وكشف رئيس لجنة الحكام أن البديل سيكون عربيًا حال فشل اللجنة فى الحصول على طاقم تحكيم أوروبى، مشددًا على أن الخيار المحلى مازال موجودًا ولكنه سيكون ثالث الخيارات مشددًا أن المباراة ستلعب بأى طريقة مهما كان اسم الحكم.

واختتم جمال الغندور حديثه بأنه اتفق مع اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة على أن مسابقة الدورى فى الموسم المقبل ستكون بحكام أجانب باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى كل المسابقات سواء كأس مصر أو السوبر وهو ما كان تقوم به لجنة الحكام عندما كان الغندور حكمًا عاملاً .