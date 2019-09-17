شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب في "عقد قران" كريم نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، على حضور عقد قران كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر، المقام حاليًا فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم الكرة والأسرة والأصدقاء.

وكان الجهاز الطبى للأهلى أكد أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق فى تحسن مستمر، وأن اللاعب يواصل أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى عاد به من ألمانيا تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الطبى، إن الفحص الأخير لكريم نيدفيد أثبت أن «ركبته» بدأت فى التحسن، وأن الأمور تسير وفقًا للبرنامج الذى حدده الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، ويؤدى كريم نيدفيد جلسات علاج طبيعى وبعض الفقرات التأهيلية فى الجيم، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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