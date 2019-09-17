شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي ينهي إجراءات بيع أحمد حمدي للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات بيع أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز فى مفاوضات مكثفة لشرائه خلال الساعات الأخيرة.

وكان مصدر داخل النادى الأهلى قد أكد أن الجونة أنهى صفقة شراء أحمد حمدى مقابل 8 ملايين جنيه، وذلك بناءً على رغبة اللاعب، وسيتم قيد كريم نيدفيد فى القائمة على حسابه.

ومن المقرر أن يمنح الأهلى الجونة الاستغناء الخاص بأحمد حمدى تمهيدًا لقيده فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد.