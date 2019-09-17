شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: "رجعّت الفلوس إلى أف سى مصر لأننى مش نصاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر الأسبق أسباب رحيله عن تدريب إف سى مصر عن أن طموحات مسئولي النادى تختلف عن طموحاته التدريبية كثيرًا .

وقال نبيه لـ"الخليج 365" إنه عندما تعاقد مع أف سى مصر بعد رحيل محمد صلاح كان الكلام منهم بالاتفاق على بناء فريق قوى يستمر لسنوات ويحقق أهداف كثيرة لهم، ولكن عند التنفيذ على أرض الواقع فوجئت بأمور أخرى وميزانية مالية ضعيفة لا تحقق أى شىء من طموحاته وأهدافه فكان قرار الرحيل بدون تردد.

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وعن رد راتبه الشهرى الذى تقاضاه قال أسامة نبيه، رجعّت راتب الشهر ومقدم التعاقد لأننى لست نصابًا ولأننى كنت ذاهب للعمل وتحقيق أشياء أكبر من الفلوس، وعموما كل واحد بيتعامل بالطريقة التى تعجبه

وكان أسامة نبيه اعتذر عن الاستمرار فى تدريب إف سى مصر بعد خلافات على بعض الصفقات وضعف الموارد المالية المحددة للصرف على الفريق .