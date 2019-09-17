الارشيف / اخبار الرياضه

ميتشو يجتمع بلاعبى الزمالك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يجتمع بلاعبى الزمالك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعية، مساء اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 آلاف مشجع.

وطالب ميتشو لاعبيه خلال الجلسة، بضرورة غلق صفحة الخسارة من جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والاستعداد بجدية للسوبر المصري.

وشدد الخواجة الصربى على اللاعبين، ضرورة التركيز فى التدريبات والعمل على علاج الأخطاء التى وقعوا فيها أمام بطل السنغال، لتحقيق الفوز على المارد الأحمر والتتويج بلقب السوبر، خاصة بعد أن حصد الأبيض لقب كأس مصر منذ أيام قليلة على حساب بيراميدز.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يجتمع بلاعبى الزمالك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا