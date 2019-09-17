شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يجتمع بلاعبى الزمالك قبل بدء الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعية، مساء اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 آلاف مشجع.

وطالب ميتشو لاعبيه خلال الجلسة، بضرورة غلق صفحة الخسارة من جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، والاستعداد بجدية للسوبر المصري.

وشدد الخواجة الصربى على اللاعبين، ضرورة التركيز فى التدريبات والعمل على علاج الأخطاء التى وقعوا فيها أمام بطل السنغال، لتحقيق الفوز على المارد الأحمر والتتويج بلقب السوبر، خاصة بعد أن حصد الأبيض لقب كأس مصر منذ أيام قليلة على حساب بيراميدز.