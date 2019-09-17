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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو بلدية المحلة يدعمون مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو بلدية المحلة على دعم زميلهم مؤمن زكريا لاعب الأهلى عقب مباراتهم أمام ميجا سبورت الودية اليوم فى إطار حالة الالتفاف والحب التى ظهرت داخل الوسط الرياضى دعمًا للاعب .
وقام لاعبو البلدية بالتقاط صورة وهم يحتفلون على طريقته المعتادة.
وكان مؤمن زكريا قد أعلن إصابته بمرض يمنعه من لعب كرة القدم حالياً مؤكداً أنه سيطير لألمانيا للعلاج خلال الأيام القليلة القادمة، وقام عدد من جماهير الأهلى أيضًا بالتواجد عند منزل مؤمن زكريا وقاموا بالهتاف له.
يتوجه مؤمن زكريا لاعب الأهلى، برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا، يوم الخميس المقبل، من أجل بدأ جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.
وأبلغ مسئولو النادى الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى ما كان.
بلدية المحلة
بلدية المحلة
بلدية المحلة
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