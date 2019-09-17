شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: حمدي يقترب من الجونة مقابل 8 ملايين جنيه.. ومارسيلو "مستمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى آخر مستجدات المفاوضات الخاصة برحيل ثنائى الفريق أحمد حمدى وحسين السيد، خلال الميركاتو الصيفى الجارى وقبل ساعات من غلق باب القيد المحلي.

وقال المصدر: "أحمد حمدى يقترب من الرحيل للجونة بشكل نهائى مقابل 8 ملايين جنيه وذلك بناءً على رغبة اللاعب، الذى يدخل بيراميدز أيضًا فى مفاوضات مكثفة لضمه.. وسيتم قيد كريم نيدفيد فى القائمة على حسابه حال رحيله بشكل رسمي".

وعن حسين السيد أكد المصدر أن الأقرب استمرار اللاعب، فى ظل فشل مفاوضات الإسماعيلى لاستعارته حتى هذه اللحظة بسبب الخلاف على المقابل المادى حيث عرض الاسماعيلى عليه الحصول على ٣ ملايين جنيه فيما يتمسك اللاعب بالحصول على ٥ ملايين جنيه كراتب خلال مدة الإعارة.