شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يسند تنظيم كأس العالم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى للغوص والإنقاذ خلال اجتماعه الذى أقيم بمدينة روما الإيطالية، إسناد تنظيم نهائيات كأس العالم للسباحة بالزعانف للأندية، إلى مصر والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 حتى 30 أكتوبر 2020 بمدينة شرم الشيخ.

ويأتى هذا القرار من جانب مسئولى الاتحاد الدولى على خلفية التنظيم الرائع لبطولة العالم للسباحة بالزعانف التى أقيمت بشرم الشيخ خلال يوليو الماضي.

وصرح سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى وعضو الاتحاد الدولى للغوص بأن اختيار الاتحاد الدولى لمصر جاء عقب التنظيم المميز لبطولة العالم للسباحة بالزعانف التى أقيمت بشرم الشيخ خلال يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن الجميع سيتكاتف لمواصلة التنظيم المتميز للبطولات بالشكل الذى يليق بمكانة مصر ودورها فى استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

فيما كشف محمد خميس، نائب رئيس الاتحاد، إلى أن قرار الاتحاد الدولى يقضى باستضافة مدينة شرم الشيخ للمرحلة الرابعة والنهائية لبطولة كأس العالم للاندية والتى لم يتحدد حتى الآن عدد الأندية.