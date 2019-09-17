شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز وديًا على سيراميكا كليوباترا 1/4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا معنويًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4/1 فى المباراة الودية التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقان للدورى حيث يستعد بيراميدز للدورى الممتاز، بينما يستعد سيراميكا لدورى القسم الثانى .

جاءت المباراة قوية وشارك فريق بيراميدز بالقوام الأساسي الذي يقوده عبد الله السعيد، بينما اعتمد سيراميكا كليوباترا على تشكيل متوازن، وأشرك أكبر عدد ممكن من اللاعبين وظهروا بمستوى طيب.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أنه حقق الأهداف المرجوة من اللقاء، واستفاد بشكل كبير على الرغم من خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن ما يهمه فى الوقت الحالى مشاهدة اللاعبين والوقوف على الأخطاء قبل الدخول فى مباريات الدورى المقرر إقامته فى السابع من أكتوبر المقبل.