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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 9 / 2019 العديد من الأخبار المهمة يأتى على رأسها رفض الجهات الأمنية إقامة مباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار بمدينة السويس، وغياب وليد أزارو ورمضان صبحى وشريف إكرامى عن مران الأهلى. 

الأمن يرفض إقامة مباراة المصرى وبطل زنجبار فى السويس

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أحمد شوبير: أيمن طاهر سبب رفض إيهاب جلال تدريب المنتخب

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"حدث سعيد" وراء غياب رمضان صبحي عن مران الأهلي

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أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

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فايلر يطمئن على حالة المصابين فى الأهلى ويجتمع بالقائد

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الزمالك يستعين بهدفى الأهلى فى كانو سبورت لقراءة عقل فايلر

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غياب أزارو ورمضان وإكرامى عن مران الأهلي الجماعى وعودة ربيعة

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الأمن يحدد "خط سير" مختلف لجماهير الأهلي والزمالك ببرج العرب

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اتحاد الكرة يطرح تذاكر سوبر الأهلي والزمالك غدًا

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خطوة أخيرة تفصل مارسيلو الأهلى عن لقب آخر صفقات الإسماعيلى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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