بلدية المحلة يقترب من التعاقد مع "هداف" المنصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو بلدية المحلة من التعاقد مع كريم بدير هداف المنصورة فى الموسم المنقضى فى إطار سعى مجلس إدارة البلدية نحو التعاقد مع صفقات سوبر من أجل المنافسة على الصعود للأضواء فى الموسم المقبل .
وقد تعاقد مسئولو البلدية مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات لبناء فريق قوى قادر على الصعود فى الموسم المقبل تحت قيادة تدريبية لكرم جابر مدرب الإسماعيلى الأسبق .
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