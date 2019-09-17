شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على الشهداء 3/0 فى أولى وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق، فوزًا بثلاثية نظيفة على نظيره الشهداء فى أولى وديات معسكر الاسماعيلية الذى انطلق الأحد الماضى ويستمر حتى الأحد المقبل.

وشهد الشوط الثانى من عمر المباراة تسجيل أهداف الداخلية الثلاثة، وسجل عبد العزيز السيد هدفين فيما سجل الفيل الهدف الثالث، فى حضور اللواء عثمان الدسوقى المشرف على فريق الداخلية الذى حرص على الحضور لدعم الفريق.

من جانبه أكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية فى تصريحات خاصة، أنه راضٍ بشكل عام عن أداء اللاعبين خاصة فى الشوط الثانى الذى شهد ثلاثية الفريق بشباك الشهداء.

Advertisements

ويستعد الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد لمواجهة فريق منتخب السويس غدًا الأربعاء، فى اللقاء الودى الثانى للداخلية بمعسكر الإسماعيلية، فى إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

ويشهد معسكر الإسماعيلية ثلاث مباريات ودية للداخلية حيث كانت الودية الأولى مع الشهداء اليوم، ثم غدًا مع منتخب السويس ويختتم المعسكر بمباراة الداخلية مع بورفؤاد يوم السبت المقبل.

وأكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية أن صفوف الفريق أصبحت متكتمله بعد انتهاء أزمة محمد صبحى وايمانويل إيجيبتور وانتظامهما فى صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى الذى ينطلق 7 أكتوبر المقبل.