شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يخسر دور الـ16 ببطولة العالم للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر يسرى رزق لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة من بطل اذربيجان بنتيجة 3/2 فى دور الـ16 ببطولة العالم للكبار المقامة حاليًا فى روسيا. جاء تأهل رزق إلى دور الـ16 فى ظل تحقيقه الفوز على بطل البرازيل بنتيجة 5/0 فى دور الـ32 فى مباراة ماراثونية فى وزن + 91كجم. توجه منتخب الملاكمة إلى روسيا يوم 5 سبتمبر الجارى، حيث ترأس البعثة ماجدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة. Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم، ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم، ويوسف كرار فى وزن 91 كجم، وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم. نجح مؤخرًا رزق فى حصد ذهبية وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية التى اختتمت بالمغرب كإعداد جيد قبل خوض منافسة بطولة العالم. واستعد المنتخب الأيام الماضية لهذه البطولة فى المركز الأولمبى عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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