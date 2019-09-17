"المصري خيار ثالث".. الغندور يكشف تطورات طاقم حكام السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه خلال الساعات المقبلة سوف يتم حسم ملف الطاقم الأجنبي الذي من المنتظر أن يُدير مباراة السوبر.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2017/2018 بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأعلنت لجنة الحكام في وقت سابق أنها تتفاوض لجلب طاقم أوروبي للمباراة.

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وقال جمال الغندور في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" "لا يوجد استحالة في مسألة استقدام طاقم حكام أوروبي لمباراة السوبر، لكن الأزمة تخص التوقيت فقط".

وواصل "تم تحديد موعد السوبر منذ أيام، حاليا هناك دوري أبطال أوروبا، بجانب مباريات الدوري في الاسبوع المقبل، لكن إن شاء الله سننجح في جلب طاقم حكام مميز".

واستمر "المباراة سوف تُلعب بكل تأكيد، وبالتالي اذا لم نصل لاتفاق نهائي مع طاقم حكام أوروبي، فالطاقم العربي هو الخيار الثاني بالنسبة لنا، وأخيرا هناك الحكم المصري".

وأكمل "نحن فقط نريد إراحة الجميع فيما يخص جلب حكام أجانب والأمر لا يتعلق بمستويات الحكام المصريين وأنهم أقل من الأجانب".

واختتم "خلال 24 ساعة سيكون قد تم حسم الأمر إن شاء الله بشأن الحكم الأوروبي".