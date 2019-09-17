موهبة سالزبورج يقتحم تاريخ دوري الأبطال بـ"هاتريك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دخل النرويجي إرلينج براوت هالاند، مهاجم سالزبورج النمساوي، التاريخ في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك جينك البلجيكي بافتتاح مباريات الفريقين في المسابقة.

هالاند احتاج في أول مباراة له في تشامبيونزليج إلى 45 دقيقة فقط ليسجل ثلاثة أهداف ويقود فريقه إلى التقدم على ضيفه جينك بنتيجة (5-1) في الشوط الأول على ملعب "رد بول أرينا" الثلاثاء.

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وبات هالاند البالغ من العمر (19 عاما و58 يومًا) هو ثالث أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وثامن لاعب في تاريخ تشامبيونز ليج يسجل ثلاثة أهداف في أول ظهور له.

وكرر صاحب الـ19 عامًا إنجاز كل من الإسباني راؤول جونزاليس الذي هاتريك بعمر (18 عاما و113 يومًا) عام 1995، والإنجليزي واين روني بعمر (18 عاما و340 يومًا) عام 2004.

يُذكر أن هالاند هو هو نفسه الذي سجل تسعة أهداف في الفوز الساحق لمنتخب النرويج ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على هندوراس بنتيجة (12-صفر) خلال شهر مايو الماضي.