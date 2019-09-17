مران الزمالك.. جلسة ميتشو مع اللاعبين.. انتظام شيكابالا وبشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم؛ حيث طالبهم خلالها بضرورة غلق ملف مباريات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من جينيرسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والاستعداد بجدية للسوبر المصري.

وطالب المدرب من اللاعبين ضرورة التركيز لتحقيق الفوز ببطولة السوبر المصري.

ويحرص المدير الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام بطل السنغال لتلافي تكرارها في المباراة المقبلة أمام الاهلي.

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وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بعدما تغيب عن رحلة السنغال لمواجهة جينيرسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

واشتكى شيكابالا من إصابة قبل السفر إلى السنغال ليغيب عن الفريق، قبل أن يعود للمشاركة في تدريب اليوم.

وشارك أيضًا المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بعدما

عانى من إصابة بنزل معوية قبل مباراة جينيرسيون فوت.

وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم، كما أدى محمد حسن تدريبات تأهيلية في ظل اصابته في الركبة.