البحريني يوسف عبد الله يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دخل المُهاجم البحريني يوسف عبد الله، تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد المشاركة لمدة 19 دقيقة مع ناديه سلافيا براج التشيكي، أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق شهدت مشاركة المُهاجم البحريني يوسف عبد الله بديلاً في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي امتدت للدقيقة 98.

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يوسف عبد الله، أصبح أول لاعب من دول مجلس التعاون الخليجي يشارك بالأدوار النهائية (غير التمهيدية) لدوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب العماني رائد إبراهيم، قد شارك مع فريق فاليتا المالطي بتصفيات دوري الأبطال ولكن لم يُشارك بأي مباراة في دور المجموعات أما السعودي أسامة هوساوي كان بقائمة أندرلخت البلجيكي بدوري الأبطال، لموسم 2012-2013، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.

يُذكر أن دولة العراق ليست من دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث سبق وأن شارك وسجل اللاعب العراقي هوار ملا محمد، بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفًا.