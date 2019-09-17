الإسماعيلي يواجه أهلي بنغازي في تونس بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلن نادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء عن إقامة مباراة أياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب أمام أهلي بنغازي الليبي، في ملعب المنستير بتونس. وذكر الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أنه تأكد بشكل رسمي إقامة مواجهة الإياب أمام أهلي بني غازي نهاية شهر سبتمبر الجاري في ملعب المنستير بحضور الجماهير وذلك بعد موافقة الاتحاد العربى. وكان الإسماعيلي فاز على أهلي بني غازي 4 /2 ، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية المصرية.

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