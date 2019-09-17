دوري الأبطال.. إنتر يتعثر أمام أمام سلافيا براج.. وليون يتعادل مع سان بطرسبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
استهل فريق إنتر ميلان الإيطالي حملته في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بالتعادل على ارضه ووسط جماهيره مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي 1 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بالبطولة.
وتقدم سلافيا براغ بهدف سجله بيتر أولاينكا في الدقيقة 64 وتعادل نيكولو باريلا لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة.
وخيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي ضمن منافسات نفس الجولة.
وتقدم سان بطرسبرج بهدف سجله سردار أزمون في الدقيقة 41 وتعادل ممفيس ديباي لليون في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.
وحصد كل من الفريقين اول نقطة له في البطولة هذا الموسم.
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