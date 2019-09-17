مباشر.. ليفربول 0- 1 نابولي .. ميرتينز يسجل من ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة ليفربول أمام نابولي، في لقاء ضمن منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى:ادريان

خط الدفاع:ارنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط:ميلنر، هيندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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ويلعب نابولي بتشكيل مكون من : ميريت، دي لورنزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، آلان، فابيان، كاليخون، إنسيني، ميرتينز، لوزانو.

وسنحت اولى الفرص لفريق ليفربول مع حلول الدقيقة 3، بعد كرة طولية ممن ميلنر في اتجاه صلاح، والذي تسلمها بشكل جيد ودخل منطقة الجزاء قبل أن يفشل في المرور من مدافع نابولي لتخرج لركلة مرمى.

وفي الدقيقة 7، ألغى حكم المباراة هدف لفريق نابولي سجله اللاعب لوزانو والذي سدد الكرة نحو مرمى ليفربول في موقف تسلل.

واهدر السنغالي ساديو ماني فرصة أمام ليفربول للتسجيل في الدقيقة 21، بعدما وصلت الكرة له داخل منطقة الجزاء ويسددها في يد الحارس الذي ابعدها لركلة ركنية.

وكاد يسجل ليفربول هدفا في الدقيقة 44، بعد عرضية داخل منطقة جزاء فريق نابولي حولها برأسه فيرمينو لكنها خرج لركلة مرمى.

وتصدى حارس مرمى فريق نابولي لهدف محقق كاد يسجله محمد صلاح في الدقيقة 6 بعدما استغل خطأ دفاعي وحصل على الكرة ليسدد كرة صاروخية لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وسجل اللاعب ميرتينز الهدف الأول لفريق نابولي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد فريق ليفربول.