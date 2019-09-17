الهلال يُطيح بالاتحاد.. ويواجه السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في إياب ربع نهائي البطولة.
وكانت مواجهة الذهاب بين الاتحاد والهلال قد انتهت بدون أهداف، ليحسم الزعيم بطاقة التأهل لصالحه بعد الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف لهدف.
وسجل زياد الصحفي الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 11، قبل أن يسجل أندري كاريلو هدف التعادل للهلال في الدقيقة 44.
وتمكن اللاعب سالم الدوسري من إحراز الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 48، قبل أن يختتم جيوفينكو أهداف الزعيم في الدقيقة 79.
وبتلك النتيجة تأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة السد القطري.
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