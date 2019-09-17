محمود الخطيب يوجه رسالة لمؤمن زكريا قبل سفره لألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة مطولة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق بالنادي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب حرص على الاطمئنان على حالة مؤمن والشد من أزره ودعمه معنويًا قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج وللخضوع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة المقبلة.

وقام رئيس الأهلي بعقد جلسة مع اللاعب وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه.

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وأكد الخطيب لمؤمن أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن في بيان رسمي أنه قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.

وقرر النادي حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف مشجع.