فاتي يكتب تاريخا جديدا مع برشلونة في تشامبيونزليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حقق الغيني أنسو فاتي، موهبة برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدًا بعد بداية مسيرته بأيام معدودة عقب مشاركته في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل الفريق الكتالوني لمواجهة دورتموند، والذي شهد مشاركة فاتي بشكل أساسي مع وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء.
وبات فاتي البالغ من العمر (16 عاما و321 يوما) أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في دوري أبطال أوروبا.
وحطم موهبة برشلونة الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم الإسباني بويان كركيتش، حين لعب مع البارسا أمام ليون الفرنسي يوم 19 سبتمبر 2007 بعمر (17 عاما و22 يوما).
وأصبح فاتي ثالث أصغر يخوض مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بشكل عام، خلف كل من النيجبيري سيلستين بابايارو والبلجيكي يوري تيليمانس.
وشارك فاتي مع برشلونة في ثلاث مباريات هذا الموسم أمام كل من ريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا في الدوري الإسباني، ونجح الفتى المراهق في تسجيل هدفين وصناعة هدف حتى الآن.
يُذكر أن فاتي يعد أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفا بقميص الفريق.
قائمة أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ تشامبيونزليج:
1- النيجبيري سيلستين بابايارو (أندرلخت البلجيكي) - 16 عاما و86 يوما.
2- البلجيكي يوري تيليمانس (أندرلخت البلجيكي) - 16 عاما و148 يوما.
3- الغيني أنسو فاتي (برشلونة الإسباني) - 16 عاما و321 يوما.
4- البلجيكي أنتوني فاندن بور (أندرلخت البلجيكي) - 16 عاما و326 يوما.
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