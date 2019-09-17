رويس يهدر ركلة جزاء أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أحتسب حكم اللقاء، ضربة جزاء لبوروسيا دورتموند، بعد عركلة من لاعب برشلونة لسانشو في الدقيقة 56، خلال المباراة التي تجمعهماضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
قام ماركوس رويس بتنفيذها، لكن فشل فيتسجيل الكرة، بعدما نجح تير شتيجن حارس برشلونة في التصدي لها على يساره.
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