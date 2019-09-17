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رويس يهدر ركلة جزاء أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

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أحتسب حكم اللقاء، ضربة جزاء لبوروسيا دورتموند، بعد عركلة من لاعب لسانشو في الدقيقة 56، خلال المباراة التي تجمعهما

ضمن الجولة الأولى من .

قام ماركوس رويس بتنفيذها، لكن فشل في

تسجيل الكرة، بعدما نجح تير شتيجن حارس برشلونة في التصدي  لها على يساره.
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