رويس يهدر ركلة جزاء أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أحتسب حكم اللقاء، ضربة جزاء لبوروسيا دورتموند، بعد عركلة من لاعب برشلونة لسانشو في الدقيقة 56، خلال المباراة التي تجمعهما

ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

قام ماركوس رويس بتنفيذها، لكن فشل في

تسجيل الكرة، بعدما نجح تير شتيجن حارس برشلونة في التصدي لها على يساره.