جوردي ألبا يخرج مصابًا من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

خرج جوردي ألبا ظهير أيسر نادي برشلونة الإسباني مصابًا من مباراة فريقه أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب سيجنال أدونا بارك، بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل

السلبي بدون أهداف، وقبل نهاية الشوط بدقائق تعرض جوردي ألبا لإصابة ليدخل سيرجي روبرتو بدلا عنه.

سيطر فريق برشلونة على مجريات الأمور في الشوط الأول في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يجلس على دكة البدلاء.

دخل برشلونة الإسباني اللقاء وهو ليس

في أفضل أحواله إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط من 4 مباريات، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

بينما دخل دورتموند الألماني المباراة في وضع أفضل نسبيًا من نظيره الكتالوني، إذ يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني متخلفًا بنقطة وحيدة عن المتصدر لايبزيج، دورتموند لعب 4 مباريات فاز في 3 وهزم في واحدة فقط.