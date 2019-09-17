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جوردي ألبا يخرج مصابًا من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

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خرج جوردي ألبا ظهير أيسر نادي الإسباني مصابًا من مباراة فريقه أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب سيجنال أدونا بارك، بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور مجموعات لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل

السلبي بدون أهداف، وقبل نهاية الشوط بدقائق تعرض جوردي ألبا لإصابة ليدخل سيرجي روبرتو بدلا عنه.

سيطر فريق برشلونة على مجريات الأمور في الشوط الأول في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل الذي يجلس على دكة البدلاء.

دخل برشلونة الإسباني اللقاء وهو ليس

في أفضل أحواله إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة برصيد 7 نقاط فقط من 4 مباريات، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.

بينما دخل دورتموند الألماني المباراة في وضع أفضل نسبيًا من نظيره الكتالوني، إذ يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني متخلفًا بنقطة وحيدة عن المتصدر لايبزيج، دورتموند لعب 4 مباريات فاز في 3 وهزم في واحدة فقط.

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