بيراميدز يفوز برباعية على سيراميكا كليوباترا وديًا

انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ونظيره بيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بفوز بيراميدز بنتيجة4-1.
جاءت المباراة قوية وشارك فريق بيراميدز بالقوام الأساسي الذي يقوده عبد الله السعيد، بينما اعتمد سيراميكا كليوباترا على تشكيلمتوازن، وأشرك أكبر عدد ممكن من اللاعبين وظهروا بمستوى طيب.
وأكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أنه حقق الأهداف المرجوة من اللقاء، واستفاد بشكل كبير على الرغم من خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.
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