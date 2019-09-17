التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول ونابولي بدروي الأبطال

أنتهى الشوط الأول بين ليفربول ونابولي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "سان باولو"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مجريات الشوط الأول..

بدأ اللقاء بهدوء وحذر من الفريقين، ثم حاول نابولي المباغتة مبكرًا ونجح في تسجيل هدفًا عبر لاعبه المسكيكي لوزانو لكن تم إلغاءه بداعي التسلل في الدقيقة السابعة.

ثم في الدقيقة 13، تمريرة من فابينيو إلى صلاح على حدود منطقة الجزاء

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في الجهة اليمنى الذي حاول مراوغة كوليبالي بعرض الملعب لكن أبعدها اللاعب السنغالي بنجاح.

قبل أن يقوم ليفربول في الدقيقة 20، بهجمة سريعة ، وكرة خطيرة لساديو ماني على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسددها بقوة لكن نجح ميريت حارس نابولي في التصدي لها.

و في الدقيقة 21، توغل صلاح إلى داخل منطقة الجزاء،

ثم سدد الكرة قبل أن تصتدم بمانولاس وتشتت الكرة، لتذهب الكرة لماني ويخرجها، دفاع نابولي لتذهب الكرة لميلنر امام منطقة الجزاء ، والذي يسددها فوق مرمى نابولي.

الدقيقة 34، حكم اللقاء يلجأ لتقنية الفيديو من أجل احتساب ركلة جزاء لصالح نابولي، بعدما تدخل أرلوند على لوزانو داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار بإستمرار اللعب.

وقبل نهاية الشوط الأول هجمة منظمة من ليفربول ويتقدم فيرمينو إلى منطقة الجزاء ليرسل كرة لصلاح المنفرد، قبل أن يخرجها سريعًا لاعب نابولي ماريو روي في الدقيقة 42.