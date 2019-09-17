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التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وفالنسيا بدوري الأبطال

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انتهى الشوط الاول من مباراة تشلسي امام نظيره فالنسيا الاسباني بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستافورد بريدج ضمن الجولة الاول من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.
شهدت الدقيقة 15 خروج الاعب ماسون ماونت عقب تعرضه الي للاصابة ونزول بيدرو بدلا منه حاول التقدم بالنتيجة وفي الدقيقة 30 قام رودريجر بتسديد كرة من على حدود

منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت الكرة بجاميرو لاعب فالنسيا و هي في طريقها الى المرمى.
وفي الدقيقة 41، ارسل كوفاسيتش تمريرة بينية رائعة خلف مدافعي فالنسيا لويليان الذي سيطر على الكرة ببراعة ولكنه سددها خارج الملعب ونزول النجم الاسباني بيدور رودريجيز.
 
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