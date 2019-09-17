رشح المعلق الكروي التونسي الشهير عصام الشوالي، حسام البدري المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتولي منصب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. ويبحث اتحاد الكرة المصري عن مدير فني محلي لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي فشل في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة مع الفراعنة. القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي فشل في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة مع الفراعنة. وقال الشوالي أثناء تعليقه على مباراة السد والنصر في بطولة دوري أبطال أسيا: "لديكم حسام البدري جوارديولا التدريب العربي وتبحثون عن مدرب وطني؟". في بطولة دوري أبطال أسيا: "لديكم حسام البدري جوارديولا التدريب العربي وتبحثون عن مدرب وطني؟". وأضاف المعلق التونسي: "حسام البدري حقق ٣٢ بطولة في عمله سواء مدير كرة أو مدرب عام ومدير فني، وأحرج كبار قارة إفريقيل، وليس من الإنصاف دخوله في مقارنة مع أحد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوالي يرشح حسام البدري لتولي تدريب منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.