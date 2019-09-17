إصابة نجم تشلسي امام فالنسيا

تعرض ماسون ماونت لاعب فريق تشلسي للاصابة وذلك عقب تدخل لاعب فريق فالنسيا لكوكلين العنيف عليه خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الاول من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستافورد بريدج. من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستافورد بريدج. ليسقط ماونت علي ارض الملعب ويغادر اللقاء في الدقيقة 15 وينزل مكان النجم الاسباني بيدور رودريجيز. ومن المقرار ان يخضع الاعب الي الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمه لتحديد حجم الاصابه ومدة غيابه.

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