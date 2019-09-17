ناشئات منتخب اليد يهزمن النيجر فى بطولة أفريقيا

فاز منتخب ناشئات كرة اليد على نظيره النيجر مستضيف البطولة بنتيجة 43 / 8 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا .

تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة – رامى عبد اللطيف مدير فنى – وليد أبو العطا مدرب عام – خالد عثمان مدرب حراس مرمى – إيمان مرجان مدير إدارى – محمد سليمان محلل فنى – زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

فيما تضم قائمة لاعبات المنتخب كلا من، مريم أسامة – أمينة هشام – مريم عمر – سارة ياسر – سارة يحيى – رحمة محمد عبد السلام – نهى أيمن – نورا محمود – روان سعيد – ياسمين نجمي – سلمى ياسر – هنا لاشين – جنى صلاح – شهد حسام – منة الله سيد – ياسمين جمال. أبو العطا مدرب عام – خالد عثمان مدرب حراس مرمى – إيمان مرجان مدير إدارى – محمد سليمان محلل فنى – زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.فيما تضم قائمة لاعبات المنتخب كلا من، مريم أسامة – أمينة هشام – مريم عمر – سارة ياسر – سارة يحيى – رحمة محمد عبد السلام – نهى أيمن – نورا محمود – روان سعيد – ياسمين نجمي – سلمى ياسر – هنا لاشين – جنى صلاح – شهد حسام – منة الله سيد – ياسمين جمال.

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