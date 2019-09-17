الهلال يفوز على اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزا مهما على نظيره فريق إتحاد جدة بنتيجة ٣-١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات ربع نهائى بطولة

دورى أبطال آسيا.أفتتح أهداف اللقاء لاعب اتحاد جدة زياد الصحفى فى الدقيقة ١٠ من بداية الشوط الاول من المباراة، ليتعادل الهلال عن طريق أندريه كاريلو فى الدقيقة ٤٤ من نهاية الشوط الأول من المباراة.أحرز هدف التقدم للهلال سالم الدوسري و سيباستيان جيوفينكو فى الدقيقتين ٤٨، ٧٩ من الشوط الثاني.يتأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دورى أبطال آسيا حيث انتهت مباراة الذهب بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.