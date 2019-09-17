اونلاين | شوت PLUS: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول LIVE LIVERPOOL

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 إلى ملعب سان باولو معقل نابولي الإيطالي في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة ليفربول ونابولي في التاسعة مساءً في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 1 AR ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد نابولي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، وسيعلق عصام الشوالي على المباراة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر، حيث يدخل نابولي مباراته المقبلة أمام ليفربول وهو لم يعرف طعم الفوز على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك خسر نابولي في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط الفريق الإيطالي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها نابولي في الفترة الماضية، نجح في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه وفي مقابل ذلك مني مرماه بثلاثة عشر هدفاً.

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